Петербуржец получил пять лет колонии за убийство незнакомца в драке

В Санкт-Петербурге вынесли приговор местному жителю, который до смерти избил незнакомца. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Трагедия произошла в начале октября 2024 года в парадной дома на улице Маршала Казакова. Рано утром между мужчинами возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту многочисленные удары в голову, грудь и туловище.

Пострадавший несколько раз падал по лестнице и в лифтовой кабине, но это не остановило нападавшего. Он выволок жертву на улицу и протащил по асфальту до соседней подъездной дорожки.

Полученные травмы оказались смертельными. Преступнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.