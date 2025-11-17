Петербуржец отдал миллионы за «выкуп души» из «масонского ордена»

Взявший с петербуржца миллионы рублей за «выкуп души» предстанет перед судом

Врожденные доверчивость и внушаемость довели жителя Санкт-Петербурга до потери миллионов рублей, после того как он поверил в существование «масонского ордена». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В феврале этого года администратор ряда Telegram-каналов Никита Борецкий несколько дней обрабатывал пострадавшего, предлагая ему вступить в «масонский орден» и обещая провести необходимые ритуалы.

Петербуржец заинтересовался и согласился, но в несуществующем тайном обществе ему не особо понравилось, и мужчина решил его покинуть.

Борецкий припугнул «клиента», что простой выход из «братства вольных каменщиков» оставит на его душе вечное проклятие. Чтобы этого не произошло, «масонскому ордену» необходимо передать выкуп в 66 666 рублей обычными деньгами и на 666 666 рублей купить редкую эзотерическую книгу.

Все деньги Борецкий забрал себе, но на этом не остановился и предложил пострадавшему передать «ордену» мотоцикл Harley Davidson Road King стоимостью 1,5 миллиона рублей. Доверчивый петербуржец подписал договор о передаче транспортного средства доверителю.

В общей сложности Борецкий заработал на доверчивом горожанине более двух миллионов рублей и попал под дело о крупном мошенничестве. Его рассмотрит Приморский суд Санкт-Петербурга.

В начале сентября московская студентка повелась на пранк одного из маркетологов, предложившего выкупить душу у любого человека за 100 тысяч рублей. Организатор розыгрыша отмечал, что не сразу поверил в искренность согласившейся на сделку девушки и решил пойти до конца.

Полученные деньги «потерявшая душу» москвичка потратила на лабубу и концерт Надежды Кадышевой.