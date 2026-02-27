Петербурженка силой поставила кавалера на колени и орально изнасиловала

В Санкт-Петербурге девушка избила мужчину, а затем изнасиловала его, снимая весь процесс на телефон. Об этом в телеграм-канале написала руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В одно из районных судов города зарегистрировали материалы уголовного дела по статьям о вымогательстве и насильственных действиях сексуального характера. Если с шантажом все понятно, то с сексуальным насилием история весьма интересная.

Настоящие имена героев в суде не раскрыли, для простоты обозначив их как Сашу и Машу. По версии следствия, девушке захотелось орального секса, о чем она и сообщила мужчине, но тот отказался. Она в ответ пообещала его побить и нанесла ему не менее пяти ударов по телу, включая паховую область.

«Пока Саша испытывал боль, подсудимая разделась, взяла Сашу за голову, направила голову туда, куда ей было нужно и прижала. Дальше высказывала требования Саше подключить язык, заставляя делать языком то, что Шаман с Байкалом», — уточнила Лебедева.

