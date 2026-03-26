Петербургского адвоката задержали за обналичивание более 240 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали 39-летнего адвоката и ее 41-летнего подельника. Их подозревают в создании преступной группировки и проведении незаконных банковских операций, сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, с декабря 2024 по март 2026 года женщина и мужчина собрали в городе преступное сообщество.

Они распределили роли и получали на счета подконтрольных фирм безналичные деньги, оформляя фиктивные платежи. Через них прошло больше 244 миллионов рублей.

Потом подозреваемые обналичили эти деньги и забрали себе процент. Кроме того, они перевели наличные на счета иностранных компаний, используя поддельные документы.

Сумма этих операций превысила 294 миллиона рублей.

Следователи вместе с оперативниками ФСБ, МВД и таможни провели обыски у задержанных. Против соучастников возбудили уголовные дела по статьям об участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Скоро им изберут меру пресечения.

