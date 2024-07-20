Петербургский бизнесмен недосчитался 10 млн рублей после визита домушников

Деловая поездка на пять дней дорого обошлась предпринимателю из Санкт-Петербурга. После возвращения в квартиру он увидел пустой сейф, где хранил 10 миллионов рублей. Подробности кражи у бизнесмена сообщила «Фонтанка» .

По данным издания, квартира предпринимателя находится на 23-м этаже жилой высотки на проспекте Космонавтов. Сигнализацию мужчина в квартиру не устанавливал и уехал по делам на пять дней, понадеявшись на надежность входной двери и сейфа.

Но никакие препятствия домушников не остановили. После проникновения в квартиру они взломали хранилище и забрали лежавшие там миллионы.

Полиция возбудила уголовное дело о краже. Криминалисты сейчас выясняют, как воры проникли в квартиру предпринимателя.

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям, что на время летних отпусков количество квартирных краж увеличивается. Чтобы не стать жертвой домушников, ведомство посоветовало установить охранную сигнализацию с камерами видеонаблюдения, а также оборудовать надежную дверь с двумя и более замками. Кроме того, необходимо плотно закрывать окна и балконные двери, а также застраховать свою недвижимость от незваных гостей.