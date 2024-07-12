Жителям Подмосковья рассказали о защите дома от грабителей во время отпуска

По статистике летом число краж возрастает на 15-20%. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области. Сотрудники ведомства поделились лайфхаками, как уберечь свой дом от грабителей во время отпуска.

Грабители попадают в жилье через окна или балконы, вооруженные ломом или монтировкой. Зачастую для взлома входной двери они используют верно подобранный ключ или отвертку. Жертву обычно выбирают долго и придирчиво, а чтобы точно убедиться, что хозяева уехали, грабители используют «маячки» — кусочек бумаги в углу двери, спички или наклеенную на дверь рекламную листовку.

Чтобы не стать жертвой грабителей, нужно соблюдать несколько простых правил.

«Установить охранную сигнализацию, а также надежную дверь с двумя и более замками. Не лишним будет застраховать свою недвижимость во время отпуска. Установить камеры видеонаблюдения на участке дома или в квартире и, уезжая, плотно закрывать окна и веранды. Кроме того, стоит наладить доверительные отношения с соседями», — посоветовали в ведомстве.

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