Петербургский бизнесмен Каштело сознался в убийстве 4 человек

Фото: РИА «Новости»

Известный петербургский бизнесмен, совладелец клуба «Грибоедов» Олег Каштело признался следователям в убийстве четырех человек. Преступления произошли в середине 1990-х и 2000-х годов, сообщил РБК.

Каштело взяли под стражу в феврале 2024 года. По информации издания, он сознался в убийстве четырех человек, в том числе спортсмена Вячеслава Бордукова и бойца спецназа СОБР Сергея Максимова.

Последний работал телохранителем бизнесмена и получил заказ на его убийство. Журналисты выяснили, что узнав об этом, Каштело решил действовать на опережение и нанял трех человек, чтобы устранить Максимова. Его расстреляли 26 января 2000 года в холле дома на Сиреневом бульваре.

В Москве ранее прошел суд над бывшим сотрудником ГИБДД, который за взятку отпустил подозреваемых в убийстве мотоциклиста, сообщил RT. Он проведет 3,5 года в колонии общего режима.

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