Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов

Телефонные мошенники начали действовать под видом сотрудников маркетплейсов. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Лжеработники маркетплейсов лгут своим жертвам, что для них есть посылка, для доставки которой якобы необходимо назвать код из СМС.

В пресс-службе рассказали о случае обмана 75-летней жительницы района Выхино-Жулебино. После общения с мошенниками ей пришло сообщение о якобы совершенном входе в ее личный кабинет госуслуг и номер телефона техподдержки.

«Набрав телефонный номер, присланный аферистами, женщина получила ложную информацию о взломе ее личного кабинета госуслуг и была „переадресована“ на лжесотрудника финмониторинга», — добавили в прокуратуре.

В результате пенсионерка перевела аферистам более 1,2 миллиона рублей.

Ранее в России участились случаи, когда злоумышленники обманывают россиян, предлагая им получить новые ключи от домофона. Правоохранители напомнили, что из код СМС никому нельзя говорить.