Первого замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ объявили в розыск в России
МВД объявило в розыск первого замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ Федорова
Первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова объявили в розыск в России. Карточку с его данными опубликовали в базе МВД РФ.
«Игорь Васильевич Федоров, родившийся 8 июня 1954 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в карточке.
При этом конкретная статья, по которой он разыскивается, не указана.
Прошлым летом Федорову предъявили заочное обвинение.
Тогда же СК России предъявил заочное обвинение бывшему главкому ВСУ Руслану Хомчаку, в результате преступных действий которого пострадали или погибли десятки мирных жителей, в том числе и дети.
В начале июля российское МВД объявило в розыск замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко.
Ранее в России полковников ВСУ Павла Федосенко, Федора Ярошевича, Андрея Матвиишина и Дмитрия Храпача заочно обвинили в массовых убийствах по ходатайству СК России.