Первого замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ объявили в розыск в России

Первого заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова объявили в розыск в России. Карточку с его данными опубликовали в базе МВД РФ .

«Игорь Васильевич Федоров, родившийся 8 июня 1954 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — говорится в карточке.

При этом конкретная статья, по которой он разыскивается, не указана.

Прошлым летом Федорову предъявили заочное обвинение.

Тогда же СК России предъявил заочное обвинение бывшему главкому ВСУ Руслану Хомчаку, в результате преступных действий которого пострадали или погибли десятки мирных жителей, в том числе и дети.

В начале июля российское МВД объявило в розыск замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко.

Ранее в России полковников ВСУ Павла Федосенко, Федора Ярошевича, Андрея Матвиишина и Дмитрия Храпача заочно обвинили в массовых убийствах по ходатайству СК России.