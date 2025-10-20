Первого замглавы Нефтеюганска Гусенкова арестовали за превышение полномочий

Первого заместителя главы Нефтеюганска в ХМАО Павла Гусенкова, которого обвинили в превышении должностных полномочий, арестовали. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

«Арестован», — ответил собеседник журналистов на соответствующий вопрос.

До этого окружное управление СК подтвердило, что против Гусенкова возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что он в 2023 году содействовал продаже по заниженной цене и нарушению порядка объектов недвижимости компании, «учредителем которой является город Нефтеюганск».

Ранее заместителя главы МЧС по Ростовской области задержали за превышение должностных полномочий. Чиновник незаконно подписал документы приемки невыполненных строительных работ. Его действия привели к ущербу более чем на 10 миллионов рублей.