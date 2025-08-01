Первое уголовное дело о дропперстве в Москве передали в суд

Прокуратура утвердила первое в Москве обвинительное заключение по делу о дропперстве и направила его в суд. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

По данным следствия, женщина, чтобы расплатиться с кредитами и другими долгами, стала искать подработку в интернете и наткнулась на мошенников. Злоумышленники поручили ей зарегистрироваться как ИП и открыть специальный счет в банке, после чего передать доступ к нему.

За это ей пообещали 25 тысяч рублей, из которых она успела получить только пять. А всего через счет мошенники провели более 10 миллионов.

Женщина признала вину. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сын звезды сериала «Интерны» Вильям Демчог получил два года общего режима за работу на мошенников.