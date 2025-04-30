Индонезия вышлет россиянина, обвиняемого в хищении и отмывании 318 млн рублей

Россиянина Алексея Федорова, обвиняемого в хищении и отмывании денег садоводов Ленинградской области, высылают из Индонезии по запросу Генпрокуратуры России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, Федоров в период с мая 2011 по декабрь 2019 года под видом оплаты работ, в том числе по благоустройству территорий, относящихся к СНП „Северная Жемчужина“, похитил денежные средства партнерства на сумму свыше 318 млн рублей», — отметили в Генпрокуратуре.

С апреля 2012 года по июнь 2023 года он участвовал в финансовых операциях с частью похищенных денег. Россиянин переводил их по фиктивным основаниям на счета подконтрольных физических и юридических лиц, после чего обналичивал. Таким образом он легализовал доход от своей незаконной деятельности на общую сумму более 96 миллионов рублей.

Подозреваемый избежал уголовного преследования, и его объявили в международный розыск. В апреле 2025 года Федорова задержали в Индонезии. Местные власти решили выслать подозреваемого из страны из-за нарушения миграционных правил.

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