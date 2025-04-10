Пермяк на УАЗе пытался переехать студентов и порезал одного из них

РЕН ТВ: пермяк пытался сбить студентов на УАЗе и напал на них с ножом

В Пермском крае мужчина напал на студентов. Одного молодого человека он избил и порезал ножом, сообщил РЕН ТВ .

Конфликт между 28-летним пермяком и группой студентов произошел в баре поселка Рябино. Спор быстро перерос в драку.

После этого мужчина вернулся домой на такси, где пересел в свой УАЗ и вновь приехал к заведению. Там он попытался задавить компанию молодых людей.

Студенты стали разбегаться, но разъяренный пермяк догнал одного из них, избил и ударил ножом. Пострадавшим оказался несовершеннолетний, его доставили в больницу.

Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Нападавшего задержали.

Ранее в Ленинградской области мужчина устроил расправу над сыном, также он расстрелял еще четверых человек. Злоумышленник пытался укрыться в своем доме, где его и задержали.