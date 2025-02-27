Пережившие пытки на мойке в Каменске-Уральском студентки получили угрозы расправы

Трех молодых людей арестовали в Каменске-Уральском, после того как они вывезли четырех девушек на автомойку, где двух из них били и обливали холодной водой. Две избитые студентки проходят по делу как потерпевшие, две другие — как свидетели, рассказала изданию «Подъем» их адвокат Наталья Дронова.

«На период, когда все происходило, им было по 16 лет. <…> Моральное издевательство имело место. Они не по своей воле туда приехали: их принуждали, угрожали. Девчонки плакали, потому что их запирали в машине, завезли на эту мойку и возможности сбежать не было», — отметила она.

Теперь Дронова планирует добиваться того, чтобы статус студенток изменили со свидетелей на потерпевших. Также адвокат не понимает, почему правоохранительные органы не привлекли еще двух водителей, которые привезли всех на автомойку.

Девушки бояться выходить из дома

Адвокат отметила, что преступление произошло 1,5 месяца назад и все это время пострадавшие девушки периодически сталкивались со своими обидчиками.

При каждой встрече молодые люди угрожали, что если об этой истории кто-то узнает, то будет плохо не только студенткам, но и их родственникам.

По словам Дроновой, состояние девушек, которые пока проходят свидетелями, «очень плохое». Они боятся выходить из дома и при упоминании о произошедшем начинают плакать. Сейчас им ищут хороших психологов.

После издевательств над девушками СК завел дело по трем статьям: «Хулиганство», «Принуждение к действиям сексуального характера» и «Похищение». Троих мучителей отправили в СИЗО до 4 апреля.