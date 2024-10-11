Появились кадры с места покушения на помощника депутата Госдумы в Одинцове

Появились первые кадры с места покушения на убийство 58-летнего помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Видео опубликовали в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
По данным ведомства, 10 октября на веранде дома в деревне Лапино неизвестный минимум четыре раза выстрелил в Алихаджиева из огнестрельного оружия. Две пули попали в помощника депутата Госдумы. Пострадавшего госпитализировали, он находится в реанимации.
«В настоящее время следователями и криминалистами с применением криминалистической техники продолжается проведение осмотра места происшествия, изъяты гильзы, пули и смывы», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Специалистам предстоит найти стрелка. Его личность пока неизвестна.
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