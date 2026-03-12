Перепалка в центре Москвы закончилась убийством

В центре Москвы мужчина скончался после конфликта с прохожим. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Конфликт произошел в районе Хамовники, в Староконюшенном переулке. Потерпевший находился там вместе с двумя родственниками. Между ним и прохожим началась словесная перепалка, которая затем переросла в драку.

«Фигурант нанес мужчине множественные ножевые ранения в область живота и груди. Очевидцы сообщили о случившемся в оперативные службы», — уточнила пресс-служба.

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний уроженец Амурской области. Нож изъяли. Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на реанимацию, он скончался.

Собранные материалы и самого задержанного передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники УФСБ по Москве и Московской области вместе с коллегами из подмосковного Центра по противодействию экстремизму задержали жителя столицы, призывавшего к убийствам сотрудников правоохранительных органов.