Перекрывший проезд хозяин внедорожника избил водителя скорой в Крыму
СК Крыма: напавшего на водителя скорой помощи хозяина внедорожника ищут
В Крыму водитель внедорожника набросился на водителя скорой помощи посреди дороги. Правоохранители начали проверку, сообщила пресс-служба СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Видео случившегося распространилось в соцсетях. На его кадрах видно, что автомобиль создал препятствие для заезда на территорию одного из лечебных учреждений Симферополя.
Водитель скорой сделал замечание автомобилисту и призвал уступить дорогу, на что тот отреагировал неадекватно и напал на сотрудника бригады.
Личность владельца внедорожника устанавливается. Руководство Главного следственного управления взяло ход проверки на контроль.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону несколько мужчин избили пенсионера в одном из дворов города. Злоумышленникам не понравилось, как дедушка посмотрел на их иномарку.