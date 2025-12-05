Перекрывший проезд хозяин внедорожника избил водителя скорой в Крыму

В Крыму водитель внедорожника набросился на водителя скорой помощи посреди дороги. Правоохранители начали проверку, сообщила пресс-служба СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Видео случившегося распространилось в соцсетях. На его кадрах видно, что автомобиль создал препятствие для заезда на территорию одного из лечебных учреждений Симферополя.

Водитель скорой сделал замечание автомобилисту и призвал уступить дорогу, на что тот отреагировал неадекватно и напал на сотрудника бригады.

Личность владельца внедорожника устанавливается. Руководство Главного следственного управления взяло ход проверки на контроль.

