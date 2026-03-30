Переезд в другой мессенджер как уловка. Мошенники придумали новую схему
МВД: мошенники начали обманывать под предлогом перехода в другой мессенджер
Перенос чатов и рассылка медиа стали популярными механизмами обмана россиян. Кибермошенники захватывают аккаунты либо взламывают устройства с помощью вредоносных программ, сообщили ТАСС представители МВД России.
На рассылку файлов, замаскированных под фото- или видеоматериалы, приходится значительная доля преступлений. Мошенники просят посмотреть, не адресат ли на отправленных кадрах, вынуждая запустить установочный файл в формате APK. Внедряясь в программное обеспечение смартфона, аферисты получают доступ к банковским приложениям.
Распространилась схема обмана, связанная с переносом чатов из одного мессенджера в другой. Вместо ссылки на новый ресурс человек получал вредоносную. Иногда запрашивался код подтверждения, который позволял захватить аккаунт.
Ранее в Москве задержали администратора хакерской площадки международного уровня. Интернет-пользователи продавали и покупали краденые персональные данные.