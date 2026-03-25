Администратора хакерской площадки задержали в Москве

В Москве полицейские поймали администратора одной из крупнейших хакерских площадок международного уровня, которая на протяжении четырех лет торговала похищенными персональными данными. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАХ .

«По имеющейся информации, на платформе размещались сотни миллионов учетных записей пользователей, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные в результате взломов», — написала она.

Более 147 тысяч зарегистрированных участников площадки могли покупать и продавать данные, а также использовать их для мошенничества.

Во время обыска по месту проживания задержанного нашли технику и другие доказательства преступления. По факту случившегося возбудили уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Москве задержали четверых подростков за помощь мошенникам. Всего в группировку входили как минимум 29 человек.