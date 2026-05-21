Передавшая СБУ данные о спутниках украинка с гражданством России получила 15 лет

Суд дал 15 лет украинке с гражданством России за передачу данных СБУ о спутниках

Наказание в 15 лет колонии получила гражданка России и Украины, собиравшая по заказу СБУ данные о спутниках GPS, пролетавших над Новороссийском. Приговор обвиняемой огласил Краснодарский краевой суд, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Подсудимая в 2023 году жила в Киеве и выступала против проведения специальной военной операции, а также имела антироссийские взгляды. В украинской столице она связалась с сотрудником СБУ, который ее завербовал.

После этого женщина переехала в Крым, где оформила российское гражданство. В марте 2024 года по заданию куратора прибыла в Новороссийск, где при помощи специальных приложений на своем смартфоне отслеживала количество и уровень сигнала спутников GPS, передавая все данные в Киев.

Данные украинские спецслужбы могли использовать для организации терактов и диверсий. Женщину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

За передачу данных иностранному государству суд приговорил обвиняемую к 15 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год после освобождения. Кроме того, осужденной выписали штраф в 40 тысяч рублей и забрали все ее гаджеты, используемые для сбора данных.

