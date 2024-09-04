Передающих мошенникам банковские карты предложили уголовно наказывать

Министерство внутренних дел направило в правительство законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности для граждан, передающих зарегистрированные на себя банковские карты или доступ к ним. Об этом сообщил ТАСС замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

«Пока говорить о конкретном наказании рано. В зависимости от градации», — сказал он.

Филиппов уточнил, что ведомство предложило расценивать передачу банковских карт или доступа к ним как преступление средней степени тяжести. Однако в случае, если будет действовать организованная группа, такое преступление признают тяжким.

Ранее аферисты выманили 35 миллионов рублей у профессора математики и преподавателей МГУ и РУДН. Пострадавшие четыре месяца переводили преступникам свои накопления, брали кредиты, а также продали недвижимость.