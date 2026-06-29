Пензенцу грозит срок за незаконную добычу песка на три миллиона рублей

Жителю Пензенской области предъявили обвинение в хищении песка. За два месяца 38-летний мужчина незаконно добыл более девяти тысяч кубометров, ущерб составил около трех миллионов рублей, сообщило ИА «ПензаПресс».
По информации представителей регионального УМВД России, злоумышленник арендовал технику и нанял рабочих, которые не знали о преступной схеме. Силовики возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Обвиняемый полностью возместил причиненный государству ущерб.
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