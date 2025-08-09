Пензенскую чиновницу поймали с поличным на крупной взятке

Правоохранители задержали начальницу управления культуры Пензы в связи с получением крупной взятки от бизнесмена. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Следствие установило, что чиновница и предприниматель договорились о взятке. Взамен на 690 тысяч рублей задержанная согласилась способствовать заключению договоров с бизнесменом в рамках одного из проектов.

«После получения незаконного вознаграждения противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ региона», — отметили в пресс-службе.

Силовики задержали обоих подозреваемых и изъяли деньги, которые чиновница получила как взятку. Против женщины возбудили уголовное дело по коррупционной статье. За преступление ей грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее за взятку в Москве арестовали старшего оперуполномоченного 4-го отдела бюро специальных технических мероприятий МВД. По версии обвинения, он занимался борьбой с киберпреступностью, но сам совершал характерные для хакеров действия.