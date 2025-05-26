Пенсионеры из Волгограда под давлением аферистов лишились шести миллионов рублей

Жители Красноармейского района Волгограда попались на уловки телефонных мошенников. Под давлением аферистов пенсионеры продали два автомобиля и лишились почти шести миллионов рублей. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда».
По опубликованным данным, сначала злоумышленники убедили женщину сменить ключ от домофона, обманным путем завладев ее аккаунтом на «Госуслугах». Позже собеседники представились сотрудниками Центробанка и Росфинмониторинга, сообщив о попытке мошенничества с счетом жертвы.
Якобы для того, чтобы спасти накопления, пенсионеры продали машины Toyota Land Cruiser Prado и Kia, а затем перевели преступникам 5,8 миллиона рублей. Полиция начала расследование.
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