Пенсионеры из Волгограда под давлением аферистов лишились шести миллионов рублей

Жители Красноармейского района Волгограда попались на уловки телефонных мошенников. Под давлением аферистов пенсионеры продали два автомобиля и лишились почти шести миллионов рублей. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» .

По опубликованным данным, сначала злоумышленники убедили женщину сменить ключ от домофона, обманным путем завладев ее аккаунтом на «Госуслугах». Позже собеседники представились сотрудниками Центробанка и Росфинмониторинга, сообщив о попытке мошенничества с счетом жертвы.

Якобы для того, чтобы спасти накопления, пенсионеры продали машины Toyota Land Cruiser Prado и Kia, а затем перевели преступникам 5,8 миллиона рублей. Полиция начала расследование.