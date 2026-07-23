Пенсионеру из Саратовской области грозит пожизненный срок за жестокое убийство

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве в селе Усовка Саратовской области. Как сообщили сайту «СарИнформ» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, происшествие случилось 26 июня 2025 года.

Пьяный 69-летний мужчина пришел с охотничьим ружьем к 57-летнему соседу и устроил скандал. В ходе ссоры пенсионер выстрелил соседу в голову, убив его на глазах у сожительницы. Затем стрелявший попытался напасть на женщину, но промахнулся. Он хотел расправиться со свидетелем, чтобы никто не узнал о случившемся.

На звуки выстрелов сбежались соседи. Злоумышленник начал угрожать им и целиться в их сторону, но не выстрелил. Его задержали.

Стрелку предъявили обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью), ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.