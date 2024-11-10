Пенсионерку задушили в больничной палате в Пензе

СК: в Пензе женщина призналась в убийстве 86-летней пенсионерки в больнице

В Пензе женщина напала на 86-летнюю пенсионерку в больничной палате и задушила. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

По данным следствия, убийство произошло 9 ноября в одном из медицинских учреждений города.

«В палате <...> обнаружили тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась от механической асфиксии», — указали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали по подозрению в расправе над пенсионеркой 46-летнюю жительницу Каменского района. На допросе она призналась в преступлении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В Омске мужчина проник в дом к 88-летней учительнице, ударил по голове металлической трубой и пытался обокрасть. Однако никаких сбережений злоумышленник не нашел. Пенсионерка умерла. Напавшего на нее приговорили к 13 годам лишения свободы.