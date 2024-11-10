Пенсионерку задушили в больничной палате в Пензе

В Пензе женщина напала на 86-летнюю пенсионерку в больничной палате и задушила. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.
По данным следствия, убийство произошло 9 ноября в одном из медицинских учреждений города.
«В палате <...> обнаружили тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась от механической асфиксии», — указали в ведомстве.
Правоохранители оперативно задержали по подозрению в расправе над пенсионеркой 46-летнюю жительницу Каменского района. На допросе она призналась в преступлении. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
В Омске мужчина проник в дом к 88-летней учительнице, ударил по голове металлической трубой и пытался обокрасть. Однако никаких сбережений злоумышленник не нашел. Пенсионерка умерла. Напавшего на нее приговорили к 13 годам лишения свободы.
На Украине вновь призвали объявить Зеленскому импичмент
Журналист из Италии попросил Путина о гражданстве РФ
Массированную атаку дронами на Россию назвали самой жестокой с начала СВО
Студентам МГУ провели экскурсию по фармпредприятию в Красногорске
Толпа школьников избила пассажира электрички и уборщика в Москве
Автоинспекторы напомнили жителям Красногорска правила дорожного движения
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте