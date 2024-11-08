Убийце пожилой учительницы в Омской области дали 13 лет колонии строгого режима

В Омске вынесли приговор убийце 88-летней учительницы. Злоумышленник проник в дом к пенсионерке летом прошлого года, ударил по голове металлической трубой и пытался обокрасть, хотя никаких сбережений у нее не было.

От полученных травм педагог скончалась. Ее тело нашла соседка, обеспокоенная тем, что не может дозвониться до своей знакомой.

Мужчину, вломившегося в дом к учительнице, признали виновным в разбое и убийстве, сопряженном с разбоем. Причем сначала он пытался уйти от ответственности и утверждал, что не мог никого убить, так как у него повреждена рука. Но в ходе расследования эти данные не подтвердились.

Суд приговорил фигуранта дела к 13 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.