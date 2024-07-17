Пенсионерку задержали за граффити из трех букв на Красной площади

Оставившую надпись «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади пенсионерку задержали правоохранители. В беседе с силовиками она заявила, что выполнила задание, чтобы вернуть свои деньги. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы публикации уточнили, что баллончик с краской в центр столицы 68-летняя москвичка принесла в минувший вторник, 16 июня. В качестве мольберта она выбрала постамент памятника Минину и Пожарскому, где оставила аббревиатуру ГУР, которая расшифровывается как Главное разведывательное управление Украины.

Задержавшим ее следователям пенсионерка заявила, что с ней связались неизвестные, которые заставили женщину перевести более 800 тысяч рублей под предлогом погашения кредитов. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником силовых структур. Он пообещал все вернуть, если та выполнит задание и напишет три буквы на памятнике.

В отношении пенсионерки завели уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия. В качестве наказания ей грозит штраф в пять миллионов рублей, обязательные или принудительные работы или лишение свободы до шести лет.

В начале июля подвергшийся влиянию мошенников житель Волгограда остался без квартиры. Позвонивший злоумышленник убедил мужчину продать жилье, а деньги положить на «безопасный счет». Потеряв единственное жилье, россиянин после осознания, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.