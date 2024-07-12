Житель Волгограда лишился квартиры из-за действий телефонных мошенников

В Волгограде правоохранители завели уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Неизвестные лишили 52-летнего жителя Тракторозаводского района квартиры. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru .

Мужчину убедили продать квартиру, а деньги перевести на «безопасный» счет. В итоге волгоградец продал свое жилье вдвое дешевле среднерыночной цены — за 1,8 миллиона рублей. Кроме того, он оформил кредиты в банках на 700 тысяч рублей.

Когда доверчивый россиянин понял, что его обманули, он обратился в полицию.