Пенсионерку арестовали из-за трупа мужчины в машине

Человеческие останки нашли в автомобиле, припаркованном на территории бизнес-центра в графстве Корнуолл. По подозрению в убийстве задержали 80-летнюю пенсионерку, сообщило The Sun.
Труп 60-летнего мужчины случайно обнаружили полицейские. В ходе расследования они установили личности 80-летней и 50-летней женщин. Их подозревают в расправе над мужчиной и препятствовании его законному захоронению.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. По версии следствия, мужчина был с ними знаком. Мотивы преступления устанавливаются.