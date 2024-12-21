Пенсионерку арестовали из-за трупа мужчины в машине

The Sun: пенсионерку арестовали в Англии из-за трупа мужчины в машине

Человеческие останки нашли в автомобиле, припаркованном на территории бизнес-центра в графстве Корнуолл. По подозрению в убийстве задержали 80-летнюю пенсионерку, сообщило The Sun .

Труп 60-летнего мужчины случайно обнаружили полицейские. В ходе расследования они установили личности 80-летней и 50-летней женщин. Их подозревают в расправе над мужчиной и препятствовании его законному захоронению.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. По версии следствия, мужчина был с ними знаком. Мотивы преступления устанавливаются.

Ранее в Лондоне неизвестный расстрелял из арбалета трех женщин. Жертвами преступления стали жена и дочери спортивного комментатора Джона Ханта.

В Германии местный житель застрелил трех членов семьи из охотничьего ружья. Одну пострадавшую доставили в госпиталь в тяжелом состоянии. Позже самого стрелка обнаружили мертвым.