Житель Германии жестоко расправился с семьей и покончил с собой

Südwest Presse: в Германии охотник застрелил трех членов семьи

Veranstaltungs IMAGO / Hajo Steinsiek .Verlag.Cop / global look press
Фото: Veranstaltungs IMAGO / Hajo Steinsiek .Verlag.Cop / global look press

В Альбштадте местный житель застрелил трех членов семьи. Позже полицейские обнаружили мертвым и его самого, сообщили журналисты Sudwest Presse.

Очевидцы обратились в полицию, заявив об услышанных выстрелах.

Предположительно, мужчина был охотником и стрелял из ружья, предназначенного для добывания дичи. Однако полицейские отрицают эту версию.

На место массового убийства съехались представители экстренных служб, включая десятки автомобилей скорой помощи и два спасательных вертолета. Авторы статьи уточнили, что двух женщин с тяжелыми ранениями увезли в больницу.

Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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