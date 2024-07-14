Житель Германии жестоко расправился с семьей и покончил с собой
Südwest Presse: в Германии охотник застрелил трех членов семьи
В Альбштадте местный житель застрелил трех членов семьи. Позже полицейские обнаружили мертвым и его самого, сообщили журналисты Sudwest Presse.
Очевидцы обратились в полицию, заявив об услышанных выстрелах.
Предположительно, мужчина был охотником и стрелял из ружья, предназначенного для добывания дичи. Однако полицейские отрицают эту версию.
На место массового убийства съехались представители экстренных служб, включая десятки автомобилей скорой помощи и два спасательных вертолета. Авторы статьи уточнили, что двух женщин с тяжелыми ранениями увезли в больницу.
Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
На днях в Англии убили семью спортивного ведущего Джона Ханта. Его супругу и двух дочерей расстреляли из арбалета.