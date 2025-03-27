Пенсионерки в Оренбурге отдали мошенникам более миллиона за «спасение» родных

В Оренбурге полицейские задержали посыльного аферистов, забравшего 1,33 миллиона рублей у двух обманутых пенсионерок. Об этом сообщили в МВД России .

Пострадавшие рассказали следователям, что им позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками силовых структур. Незнакомцы сообщили, что по вине их родственников случилась авария и теперь родным грозят большие проблемы. Однако ситуацию пообещали исправить за денежное вознаграждение. Деньги нужно было передать курьеру.

«Выполняя указания звонивших, потерпевшие отдали пришедшему к ним молодому человеку 800 тысяч и 530 тысяч рублей. Лишь через некоторое время пожилые горожанки поняли, что их обманули аферисты, и обратились в полицию», — сообщили в ведомстве.

Посыльного задержали по горячим следам. Он стоял у банкомата, когда нагрянула полиция. Задержанным оказался 21-летний местный житель. При себе у него были 540 тысяч рублей и пневматический пистолет. Остальную сумму мужчина успел отправить «работодателям», оставив себе 80 тысяч в качестве «зарплаты».

Курьер объяснил полицейским, что криминальную работу нашел в Telegram. Ему поручили забрать деньги у бабушек. При разговоре с пенсионерками посыльный представился не своим именем.

Против молодого человека возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее бизнесмен из Москвы отдал мошенникам почти 60 миллионов рублей. Неизвестные позвонили предпринимателю и представились сотрудниками Центробанка.