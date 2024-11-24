Московская пенсионерка поучаствовала в «операции ФСБ» и чуть не лишилась всех денег

Shot: в Москве пенсионерка участвовала в «операции ФСБ» и едва не лишилась денег

Мошенники попытались выманить деньги у пожилой жительницы Москвы, заставив ее поверить в свою принадлежность к силовым структурам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Телефонные аферисты уговорили 70-летнюю женщину принять участие в специальной секретной операции ФСБ. Пенсионерка несколько дней ездила на адреса и узнавала информацию по заданию кураторов.

Затем «спецслужбы» привели ее в банк, где пенсионерке нужно было снять денежные средства, чтобы увезти их в якобы безопасное место и сохранить.

На этой стадии москвичка отказалась от участия в операции. Фейковые сотрудники ФСБ обещали ей представление к государственной награде, однако на женщину это не подействовало, потому что она все-таки решилась рассказать о ситуации мужу.

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