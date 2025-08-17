Пенсионерка отдала мошенникам четыре квартиры в Москве

За полгода общения с телефонными мошенниками пожилая москвичка лишилась больше миллиона рублей, а также четырех квартир. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Аферисты позвонили 78-летней женщине под видом участкового, который якобы предупреждал о том, что ей вскоре с ней свяжутся злоумышленники.

Когда следующий звонок действительно раздался, пенсионерка тут же обратилась к «правоохранителю» за помощью. Тот заверил, что ей нужно выполнить указания преступников — тогда их поймают. Москвичка так и поступила, отнеся 800 тысяч рублей, а потом еще 300 тысяч по указанному мошенниками адресу.

В дальнейшем женщину также убедили продать квартиры на улице Санникова и в Чукотском проезде, а также две — на улице Беломорской. Деньги от сделок она также передала аферистам.

«Силовик по имени Виктор уверял меня, что сделку контролируют правоохранители и она будет фиктивной», — сказала потерпевшая.

Нанесенный ущерб превысил 50 миллионов рублей. Установление всех обстоятельств преступления взяла на контроль прокуратура Северо-Восточного административного округа.

Ранее стало известно, что притворившийся Киану Ривзом мошенник развел омича на 750 тысяч рублей.