Пенсионера из Ленобласти нашли мертвым в коммуналке после восьми жалоб на соседей

В коммунальной квартире фельдшер скорой помощи обнаружил тело 65-летнего мужчины. Пенсионер сидел на стуле, на его теле были ссадины и кровоподтеки, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Фельдшер немедленно сообщил в полицию о случившемся. Криминалисты установили, что смерть наступила, вероятно, в результате сильного удара в живот, а не от видимых травм.

Полиция задержала подозреваемых, среди которых оказался 32-летний рецидивист. За год до трагедии пенсионер восемь раз жаловался на соседей, вызывая полицию по номеру 112 во время скандалов.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что указанное повреждение потерпевшему причинили двое мужчин и одна женщина возрастом от 30 до 40 лет», — отметила старший помощник руководителя СУ СК России по Ленинградской области Мария Добрынина.

Подозреваемых задержали и допросили, решается вопрос об избрании им меры пресечения.