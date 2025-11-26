Пенсионер устроил стрельбу на СТО из-за спора о ремонте двигателя в Когалыме

В Когалыме 67-летний мужчина открыл стрельбу на станции техобслуживания после спора о ремонте двигателя. Подозреваемый требовал от сотрудников 100 тысяч рублей и скрылся с места происшествия, но позднее был задержан полицией. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным правоохранителей, пенсионер обратился к механикам с просьбой отремонтировать двигатель, однако специалисты заявили, что мотор нуждается в капитальном ремонте. В результате возникшего скандала ему отказали в обслуживании.

Против местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия».