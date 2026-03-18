Пенсионер получил семь лет за убийство приятеля в Марий Эл

В декабре прошлого года в Сернурском районе Марий Эл произошел трагический инцидент. Суд признал 71-летнего местного жителя виновным в убийстве, написало ИА МариМедиа.
По данным прокуратуры, пенсионер вместе с товарищем употреблял спиртные напитки. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Подсудимый несколько раз ударил друга чайником по лицу и голове, а затем нанес ножевые ранения в грудь и руку. Последний удар ножом пришелся в лицо жертве.
Суд приговорил пенсионера к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
