Пенсионер получил семь лет за убийство приятеля в Марий Эл

По данным прокуратуры, пенсионер вместе с товарищем употреблял спиртные напитки. Между мужчинами вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Подсудимый несколько раз ударил друга чайником по лицу и голове, а затем нанес ножевые ранения в грудь и руку. Последний удар ножом пришелся в лицо жертве.

Суд приговорил пенсионера к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.