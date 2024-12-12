Пенсионер получил год колонии за поджог 28-летней гостьи в Саратовской области

Суд отправил 70-летнего жителя Саратовской области в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. Пенсионер поджег 28-летнюю девушку, пытаясь выпроводить ее из своего дома. Об этом сообщает сайт «СарИнформ» со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.
По данным правоохранителей, 29 июня фигурант распивал спиртное в компании 65-летнего знакомого и его спутницы. Гости решили остаться ночевать, но хозяин дома попросил их уйти.
В ходе возникшего конфликта пенсионер вылил недопитый алкоголь на спину девушке и поджег спичкой. Врачи зафиксировали у пострадавшей ожоги 15% тела.
Отмечается, что ранее осужденный отбывал срок за двойное убийство. Ближайший год преступник проведет в колонии строгого режима.
Капитальный ремонт 47 домов выполнили в Ленинском округе в 2024 году
Ведущие 360.ru ответят подписчикам на злобные комментарии в новом «Охейтительном шоу»
Около 40 мусорных баков обновили в Подмосковье за неделю
Участников украинской секты «Аллатра» задержали в Москве и Подмосковье
США предупредили еще об одном сигнале «Орешником»
Станислава Шевченко переизбрали на пост президента Всероссийской федерации волейбола
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте