Пенсионер получил год колонии за поджог 28-летней гостьи в Саратовской области

Суд отправил 70-летнего жителя Саратовской области в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью. Пенсионер поджег 28-летнюю девушку, пытаясь выпроводить ее из своего дома. Об этом сообщает сайт «СарИнформ» со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, 29 июня фигурант распивал спиртное в компании 65-летнего знакомого и его спутницы. Гости решили остаться ночевать, но хозяин дома попросил их уйти.

В ходе возникшего конфликта пенсионер вылил недопитый алкоголь на спину девушке и поджег спичкой. Врачи зафиксировали у пострадавшей ожоги 15% тела.

Отмечается, что ранее осужденный отбывал срок за двойное убийство. Ближайший год преступник проведет в колонии строгого режима.