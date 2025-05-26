Пенсионер открыл стрельбу по детям из-за черешни под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области мужчина выстрелил в девочку за попытку собрать черешню

Мужчина в Ростовской области выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба Донской полиции.

«В дежурную часть Отдела МВД России по Пролетарскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина стрелял в ее несовершеннолетнюю дочь предположительно из пневматического оружия», — заявили в ведомстве.

На место ЧП оперативно прибыли полицейские. Они выяснили, что мужчина выстрелил, потому что группа несовершеннолетних собирала черешню на его участке.

Подозреваемый выбежал на крики подростков, а потом применил оружие. Одна из пуль попала в девочку. Сейчас пистолет изъяли. По факту случившегося назначили проверку.

Ранее в Московской области двое выстрелили в голову женщине из травматического пистолета. Конфликт случился из-за квадроцикла. Женщина сделала мужчинам замечание, потому что они ломали ветки деревьев во время езды.