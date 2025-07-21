Пенсионер из Томска получил девять лет колонии за стрельбу по подросткам на самокатах

Суд Томска огласил приговор пожилому местному жителю, который стрелял в сторону несовершеннолетних на самокатах. Обвиняемый получил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

Правоохранители установили, что в октябре 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с балкона своей квартиры выстрелил из обреза по подросткам на самокатах, которые якобы шумели под окнами дома.

Пострадавших удалось избежать. Пенсионер признал свою вину лишь частично. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.