Пенсионер из Томска получил девять лет колонии за стрельбу по подросткам на самокатах

Суд Томска огласил приговор пожилому местному жителю, который стрелял в сторону несовершеннолетних на самокатах. Обвиняемый получил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.
Правоохранители установили, что в октябре 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с балкона своей квартиры выстрелил из обреза по подросткам на самокатах, которые якобы шумели под окнами дома.
Пострадавших удалось избежать. Пенсионер признал свою вину лишь частично. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
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