Пенсионер из Тюменской области получил условный срок за нападение на внука

В Упоровском районе Тюменской области суд приговорил пожилого мужчину к двум годам лишения свободы условно за то, что тот во время застолья ранил ножом своего внука. Об этом сайту URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По опубликованной информации, происшествие случилось вечером 29 июля текущего года. После совместного употребления алкоголя фигурант нанес своему внуку два ножевых ранения в тело. Медики констатировали, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред.

Подсудимый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. С учетом смягчающих обстоятельств пенсионеру назначили условный срок лишения свободы.