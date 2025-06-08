Пенсионер из Кузбасса лишился 1,4 млн рублей из-за мошенников

Житель Белова стал жертвой аферистов, лишившись значительной суммы денег. Мужчина попал в классическую схему мошенничества. Об этом сайту «Сибдепо» сообщили в пресс-службе полиции ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данным полиции, все началось с сообщения о якобы «замене домофона» — злоумышленник выманил у 66-летнего пенсионера SMS-код. Затем в дело вступил «сотрудник правоохранительных органов».

Преступник убедил потерпевшего, что его аккаунт на госуслугах взломали и нужно срочно спасать средства. Несмотря на предупреждения СМИ, пожилой мужчина поверил аферистам. Он перевел все свои сбережения — более 1,4 миллиона рублей — на «безопасный счет», которым на самом деле распоряжались мошенники.

В течении суток пенсионер не выходил на связь с близкими и искал банкомат. Только вернувшись домой и поговорив с полицией, пострадавший осознал, что стал жертвой преступления. Если злоумышленников поймают, им грозит до 10 лет тюрьмы.