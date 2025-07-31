Пенсионер из Ижевска зарезал сожительницу и получил девять лет колонии
Ленинский районный суд Ижевска признал виновным 69-летнего мужчину в убийстве сожительницы. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что 9 мая пенсионер поругался со своей возлюбленной. В ходе конфликта фигурант схватил тесак и несколько раз ударил оппонентку. Ранения оказались смертельными.
Злоумышленнику назначили наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Его также обязали выплатить два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.
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