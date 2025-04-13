Педофил притворился школьницей и обманул восьмиклассницу из Петербурга

Восьмиклассница из Санкт-Петербурга пострадала от интернет-педофила. Преступник нашел ее в чате с готовыми домашними заданиями и шантажом выманил интимные фото, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Общение продолжалось несколько недель, прежде чем педофил проявился. Девочка из Купчина вступила в чат с ответами к домашним заданиям и спросила совета у другой участницы. Они перешли в личные сообщения и долго переписывались на отвлеченные темы. Но в какой-то момент «собеседница» потребовала большего.

Незнакомец начал выпрашивать интимные фото и видео. Когда восьмиклассница отказалась, он пригрозил подбросить наркотики и наказать родителей.

Педофилы появились также в популярной детской игре Standoff 2. Они предлагают цифровую валюту в обмен на фотографии.