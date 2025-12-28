Пациент волгоградской психбольницы зарезал санитара и сбежал

Пациент психбольницы в Волгоградской области убил санитара ножом и сбежал из учреждения вместе с другим больным. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Убийство произошло в больнице в Калачевском районе.

«По данным следствия, напал с ножом на санитара и сбежал вместе с другим пациентом, мужчина скончался на месте происшествия. В данный момент оба беглеца задержаны», — отметило ведомство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее 17-летнего подростка заподозрили в убийстве сверстника у во время новогоднего мероприятия в Туве. Между подростками случился конфликт на территории школы в селе Кызыл-Мажалык.

По версии следствия, студент 1-го курса Ак-Довуракского горного техникума во время ссоры пырнул ножом оппонента, тот получил смертельное ранение. Подозреваемого задержали по горячим следам. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».