Патрульные тюменской ГИБДД могут быть причастны к 50 коррупционным делам

Mash: патрульные из Тюменской области могут быть причастны к 50 делам о взятках

В Тюменской области задержаны сразу несколько сотрудников ГИБДД. По информации источника Telegram-канала Ural Mash, патрульные могут быть причастны к 50 коррупционным делам.

«Вчера силовики пришли с обысками к полицейским Голышмановского района, кого-то задержали и увезли на допрос», — добавил собеседник канала.

Против нескольких полицейских возбудили дела о мелком взяточничестве и получении взятки в особо крупном размере.

В ведомстве также начали служебную проверку, сообщала Baza. По ее данным, одному из задержанных 25 лет, второму — 27. Личности еще двоих пока неизвестны.

Источник Baza также обратил внимание, что взятки сотрудники ГИБДД, предположительно, получали в том числе через переводы на свои банковские карты.