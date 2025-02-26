Сразу несколько сотрудников ГИБДД задержали в Тюменской области за взятки

Спецслужбы задержали в Тюменской области сразу несколько сотрудников ГИБДД, сообщила Baza . По данным Telegram-канала, причиной стало подозрение во взяточничестве.

Помимо этого, более 10 человек доставили на допрос в качестве свидетелей, добавил источник Baza.

Речь идет о сотрудниках ГИБДД Голышмановского района. Следствие полагает, что с 2024 года полицейские постоянно брали взятки от автомобилистов. Деньги получали в том числе переводами на свои банковские карты, уточнил собеседник канала.

По факту случившегося возбудили четыре уголовных дела о мелком взяточничестве и получении взятки в особо крупном размере.

Личности двух задержанных уже известны, продолжил источник канала, одному из них 25 лет, его зовут Андрей И. Второй — 27-летний Виталий Ч.

В отделе ГИБДД, где работали предполагаемые взяточники прошли обыски.Представители регионального УМВД каналу заявили, что по сейчас ведомство начало служебную проверку.

Если вина задержанных подтвердится, их уволят из органов по отрицательным основаниям.