Пара из Колорадо шесть лет ездила с костями убитых детей в багажнике

Полиция США задержала Хесуса Домингеса и его гражданскую жену Корену Миньярез по подозрению в домашнем насилии и убийстве. Они шесть лет прятали кости пятилетнего сына и трехлетней дочери, сообщил The Pueblo Chieftain .

В полицию в 2024 году обратилась мать Миньярез из Колорадо, найдя у тестя подозрительный контейнер с бетоном и почувствов запах разложения. Оказалось, пара замуровала кости мальчика. Во время обыска в машине нашли также чемодан с останками девочки. Судмедэкспертиза показала, что оба ребенка умерли шесть лет назад.

На допросе Домингес заявил, что это его родные дети. Они скончались в 2018 году, задохнувшись в машине. Дочь мужчина усадил в мусорный пакет за водительским сиденьем, потому что она обмочила штаны. Ей не хватило воздуха. Отец решил не обращаться к медикам, боясь за сожительницу — незадолго до этого она избила девочку.

Через месяц умер сын. Домингес и Миньярез оставили его одного в машине, а когда вернулись, мальчик уже не дышал.

В Миссури розовый чемодан вывел полицейских на убийцу молодой матери. Он сбросил ее останки с обрыва и похитил детей.