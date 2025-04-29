Озерский депутат Зайцев заявил, что назвавший его Спанч Бобом блогер писал посты на заказ

Блогер Петр Мартюшов на заказ писал оскорбительные посты о депутате собрания депутатов Озерского городского округа Евгении Зайцеве. Об этом парламентарий рассказал в беседе с 360.ru.

Мартюшов в соцсетях назвал депутата Спанч Бобом и чудаком. Чиновник подал иск в суд.

«Это давняя история с блогером Мартюшовым. Он на заказ писал про меня оскорбительные посты, ложь и так далее. До этого он и на меня в суд подавал, но по другому иску ему отказали. Соответственно, мне пришлось подать встречный. Дальше выбрал три поста, мы провели лингвистическую экспертизу. Действительно установлены оскорбления», — рассказал депутат.

Апелляционная инстанция — Челябинский областной суд — встала на сторону истца.

«Суд должен установить, что оскорбительная форма — это оскорбление. Но Челябинский областной суд лояльно отнесся к этому блогеру. Почему? Потому что если бы так написал областной суд, то это бы стало основанием для возбуждения уголовного дела по 319-й статье „Оскорбление представителя власти“», — отметил парламентарий.

По его словам, инстанция пожалела Петра, но тот этого не оценил и подал кассационную жалобу. Однако это может лишь ухудшить его положение.

«Если, допустим, кассационная инстанция отменит решение областного суда, тогда дело будет на повторное рассмотрение возвращено. И уже областной суд, я думаю, не будет выбирать формулировки, а напишет как есть», — заключил Зайцев.