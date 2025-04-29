Депутат из Озерска засудил блогера, который назвал его Спанч Бобом
Блогер Мартюшов рассказал, как озерский депутат засудил его за «обзывательства»
Депутат Евгений Зайцев засудил недовольного его работой блогера, активиста Петра Мартюшова. Подробности общественник рассказал в комментарии 360.ru.
Житель Озерска оказался недоволен работой местного парламентария и в социальных сетях назвал его виртуальным депутатом, чудаком и мультяшной губкой. Чиновник отправился с иском в суд.
«Господин Зайцев порядка 10 раз на меня писал заявления. Каждый раз отказывают в возбуждении уголовного дела, потому что состава оскорбления не находят. Зайцев пошел в этот раз в суд, попросил удалить три поста, в которых я его упоминал, и взыскать с меня компенсацию морального вреда», — рассказал Мартюшов.
Суд первой инстанции встал на сторону ответчика, но челябинский областной согласился: называть человека Спанч Бобом — недопустимо. Общественника обязали удалить посты и заплатить компенсацию в 50 тысяч рублей.
«Я подал кассационную жалобу, в конце мая ее будут рассматривать. <… > Пятьдесят тысяч я заплатил ему сразу, как только решение вступило в законную силу», — добавил блогер.
Депутат Зайцев в комментарии 360.ru подтвердил, что ему удалось частично добиться справедливости.
«Да, частично удалось добиться справедливости, но пока дело в процессе обжалования в кассационной инстанции», — отметил он.