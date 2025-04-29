Депутат из Озерска засудил блогера, который назвал его Спанч Бобом

Блогер Мартюшов рассказал, как озерский депутат засудил его за «обзывательства»

Житель Озерска оказался недоволен работой местного парламентария и в социальных сетях назвал его виртуальным депутатом, чудаком и мультяшной губкой. Чиновник отправился с иском в суд.

«Господин Зайцев порядка 10 раз на меня писал заявления. Каждый раз отказывают в возбуждении уголовного дела, потому что состава оскорбления не находят. Зайцев пошел в этот раз в суд, попросил удалить три поста, в которых я его упоминал, и взыскать с меня компенсацию морального вреда», — рассказал Мартюшов.

Суд первой инстанции встал на сторону ответчика, но челябинский областной согласился: называть человека Спанч Бобом — недопустимо. Общественника обязали удалить посты и заплатить компенсацию в 50 тысяч рублей.

«Я подал кассационную жалобу, в конце мая ее будут рассматривать. <… > Пятьдесят тысяч я заплатил ему сразу, как только решение вступило в законную силу», — добавил блогер.

Депутат Зайцев в комментарии 360.ru подтвердил, что ему удалось частично добиться справедливости.

«Да, частично удалось добиться справедливости, но пока дело в процессе обжалования в кассационной инстанции», — отметил он.